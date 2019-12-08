Manisa Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyelerinden, hastanede inceleme
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Manisa Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyelerinden, hastanede inceleme

Manisa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Merkezefendi Devlet Hastanesindeki mahkum ve tutuklu bölümünde incelenmelerde bulundu.

08.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:14
Manisa Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyelerinden, hastanede inceleme

Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Devlet Hastanesindeki mahkum ve tutuklu bölümünde incelenmelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı'nın başkanlığını yaptığı Manisa İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Başhekim Operatör Dr. Fatih Zeren ve hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Sandıkçı, hastanede mahkum ve tutuklular için yapılan çalışmaların her açıdan memnuniyet verici olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA
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