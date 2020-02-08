Manisa Valiliği: "Depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

08.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:00

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde bu sabah meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 08.39'da meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.

Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 518 çadır kurulmuştu.

Son olarak AFAD, Akhisar ilçesinde bu sabah saat 08.39'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA