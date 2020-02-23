Manisa Valiliği: "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

23.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:12

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA