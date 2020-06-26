MANİSA VALİ YAŞAR KARADENİZ DEPREM, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEDİ Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem (5)VALİ: DEPREM, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEDİDepremi en şiddetli hisseden Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesine gelen Vali Yaşar Karadeniz, görevlilerden bilgi aldıktan sonra hafif hasarlı bir evde incelemelerde bulundu.

Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem (5)

VALİ: DEPREM, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEDİ

Depremi en şiddetli hisseden Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesine gelen Vali Yaşar Karadeniz, görevlilerden bilgi aldıktan sonra hafif hasarlı bir evde incelemelerde bulundu. Depremde orta veya ağır hasarlı yapı bulunmadığını belirten Karadeniz, "Kumkuyucak'ta, deprem sebebiyle orta ve hasarlı yapı yok gibi görünüyor. Bazı binalarda az hasarlı ihbarlar yapılmış durumda. Bununla ilgili Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz hasar tespitlerine başladılar. Tahmin ediyorum ki yarına kadar çalışmalar tamamlanmış olacak. Çok az sayıda evimizde hafif düzeyde hasar var. Diğer ilçelerimizden de gelen ihbarlar var. Onlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Ancak başka ilçelerden gelen ihbarlar da hafif hasarlı binalarla ilgili. Sadece Akhisar'ın Sazova mahallesinde daha önceki depremlerde hasar gördüğü için boşaltılan bir evin çatısının çöktüğü binası var. Bu depremin ilimizde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir sonucu olmamıştır. Herhangi bir can kaybımız veya yaralımız yok" dedi.

DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili değerlendirme yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde deprem oluyor. En son 2019 yılının sonundan itibaren başlayan geçen aya kadar devam eden Akhisar çevresindeki depremler var. 6 bine yakın deprem oldu. Ciddi bir enerji boşalımı gerçekleşti. O enerjinin güneydoğuya transfer olduğunu görüyoruz. Şuan ki deprem. Akhisar depremlerinden bağımsız bir deprem. Daha güneydeki faylarda gerçekleşen bir deprem" dedi.

DEPREM FIRTINASI BEKLENİYOR

Bölgenin özelliğinden bahseden Sözbilir, "Akhisar depremlerinden bildiğimiz kadarıyla bu şekilde bir deprem gerçekleştiğinde sonrasında deprem fırtınasına dönüşüyor. Çünkü o bölgede birden fazla fay birbiriyle bağlantılı şekilde. Dolayısıyla deprem fırtınası o bölgede beklenebilir şuanda. Depremden sonra bölgede artçılar oluşmaya başladı" dedi.

Bölgede geçmişte 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu belirten Sözbilir, "Jeolojide geçmişte olmuşsa gelecekte olur' felsefesi vardır. Bu faylar 7 büyüklüğünde depremler yaratabilirler. Ama şuan 5.5 ile bir fayın önemli bir kesimi kırılmış oldu. Ana şok olarak değerlendirebiliriz bunu" dedi. Deprem sonrası kıyı şeridinde tsunami tehlikesi yaşanır mı yönündeki soruyu Sözbilir, "Tsunami yaratacak faylar daha güneyde. Afrika levası ile Türkiye levasının sınırını oluşturan çok büyük bir fay zonu var. Arnavutluk'tan başlıyor, Girit'ten geçiyor, Kıbrıs ve Antakya'ya devam eden 1000 kilometrelik fay zonları var orda. Denizin altında. Onlar daha büyük deprem üretebilir. 7-8 depremler üretebilir. O bölgede 7'yi geçtiği zaman 7.5 olduğunda güney ve güneybatı illerimiz tsunami tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Tabi şuan öyle bir deprem olacak anlamında söylemiyorum" dedi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR DEPREM BÖLGESİNDE

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem bölgesine yaklaşık 15 kişilik öncü ekip çıkartarak ilk kontrollerini gerçekleştirdi. Ufak çaplı maddi hasarların bulunduğu mahallelerde herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici oldu. Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi ve Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesi'nde vatandaşlarla görüşen itfaiye ekipleri. yaptıkları genel kontrol sonrasında bir süre daha bölgede bulunarak vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: DHA