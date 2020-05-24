MANİSA Vali Deniz'den polis ve jandarmaya bayram ziyareti Vali Deniz'den polis ve jandarmaya bayram ziyaretiMANİSA Valisi Ahmet Deniz, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ekiplerinin görev yaptığı uygulama noktalarını ve 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Deniz'den polis ve jandarmaya bayram ziyareti

MANİSA Valisi Ahmet Deniz, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ekiplerinin görev yaptığı uygulama noktalarını ve 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Deniz, uygulama noktasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Manisa'da 12 ilçemizde 72 bulvarda sokağa maskesiz çıkmayı yasakladık. Şu ana kadar 250 vatandaşımıza maske takmadığı için 172 bin TL para cezası uyguladık" dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Seyfi Türkkan, Şehzadeler Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can ile birlikte Ramazan Bayramı'nın ilk ziyaretini Akhisar- İstanbul yolu üzerinde bulunan uygulama noktasına gerçekleştirdi. Vali Deniz, burada bayramını kutladığı polis ve jandarma ekiplerine koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ardından Yunusemre ilçesinde bulunan 112 Komuta Merkezi'ne geçen Vali Deniz, çalışanların bayramını kutlayarak, iyi dilek temennilerinde bulundu. Son olarak Menemen-İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasına geçen Vali Deniz, uygulama noktalarında izinli olarak sokağa çıkan vatandaşlara da şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı, maske takmaları konusunda da uyarılarda bulundu. 3 BİN VATANDAŞA 4 MİLYON TL CEZA

Bu bayramın diğerlerine göre farklı olduğunu anlatan Manisa Valisi Ahmet Deniz basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir bayram geçiriyoruz. Geçmişteki güzel bayramların daha güzelini gelecekteki bayramlarda yaşayabilmek için kurallara uyalım. Artık yeni hayatımız kontrollü bir sosyal hayat olmalıdır. Aşı bulununcaya kadar vatandaşlarımıza tedbirli olmasını tavsiye ediyoruz. Manisa'da 12 ilçemizde 72 bulvarda sokağa maskesiz çıkmayı yasakladık. Buradaki amacımız kalabalık yerlerde virüsün bulaşma hızını düşürmektir. Vatandaşlarımız eğer çok zor durumda değilse dışarıya çıkmasın. Eğer dışarıya da çıkanlar olursa bunlar maske takmazsa belirtilen yerlerde, cezalar uyguluyoruz. Şu ana kadar 250 vatandaşımıza 172 bin TL maske takmadığı için para cezası uyguladık. Sokağa çıkma yasağı kapsamında ilk günden itibaren yaklaşık 3 bin vatandaşımıza yaklaşık 4 milyon TL civarında bir para cezası uyguladık. Bu para cezalarını biz severek ve isteyerek uygulamıyoruz. Genel olarak kurallara şehrimizde uyuluyor, ben Manisalı hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de rakamlar azaldığı gibi Manisa'da da azaldığını görüyoruz. Ancak bu virüs ortadan kalkmadığı sürece bizim tedbirleri üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Şehrimize giriş çıkış kısıtlaması devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: DHA