: Manisa vali deniz, akhisar'daki depremin son verilerini açıkladı

28.01.2020 00:22 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:26

Vali Deniz, Akhisar'daki depremin son verilerini açıkladı

MANİSA Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin son verileri açıkladı. Depremden etkilenen 3 ilçede 241 ağır hasarlı, 446 ise az hasarlı konut ve yapının tespit edildiğini belirtti.

Geçen 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22'de, merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan, 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Vali Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamlığı'nda düzenlenen İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı'nda, deprem sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi. Depremin hemen ardından Manisa, İzmir ve Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı 32 kişilik ekiple yapılan incelemelerde; Akhisar ilçesinde 41, Kırkağaç ilçesinde 6, Saruhanlı ilçesinde 2 mahallenin depremden etkilendiğinin tespit edildiğini ifade eden Vali Deniz, "Akhisar merkezli bir deprem hadisesiyle karşılaştık. Allah'a şükür ciddi bir sıkıntımız olmadı. 4 vatandaşımız hafif yaralı bir şekilde hastaneye intikal etti. Onlar da taburcu edildi. Yoğun bir şekilde tüm birimlerimiz bizim koordinemizle vaziyet ederek ilk anlardan itibaren müdahale edildi. Akhisar merkezli depremimizde ilgili hasar tespit rakamları da şu şekilde: Yapılan incelemelerde Akhisar ilçesinde 2 bin 610 konut yapıda; 130 ağır hasarlı, 222 az hasarlı, Kırkağaç İlçesinde 1815 konut yapıda; 110 ağır hasarlı, 220 az hasarlı, Saruhanlı İlçesinde 163 konut yapıda; 1 ağır hasarlı, 4 az hasarlı, 3 İlçede toplam 241 ağır hasarlı ve 446 az hasarlı konut yapı tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan mahallelerde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 120'nin üzerinde çadır kurulmuştur. Depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampına yerleştirilmiş olup, vatandaşlarımızın barınmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Orada misafir ediyoruz. Şu andan itibaren vatandaşlarımızın geçici barınma kapasitelerini çözmeye çalışıyoruz. Bir taraftan ev kiralamaları yönünde bilgilendirme yapıyoruz. Bir kısmını misafirhanelere alıyoruz. Hızlı bir şekilde konteyner talepleri var onları da değerlendireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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