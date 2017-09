Manisa Üzüm Fiyatına Kızan Üretici, Bağını Kökledi

Üzüm fiyatına kızan üretici, bağını kökledi



MANİSA'nın Salihli İlçesi'ndeki üzüm üreticilerinden Ömer Yıldırım, ürünün fiyatında tatmin edici bir artış olmadığın, masrafların arttığını söyleyerek bağını sökmeye başladı.



Salihli'nin Çökelek Mahallesi'nde çocukluğundan beri bağcılık yapan Ömer Yıldırım, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarına tepki gösterdi. Ürünün kilogram fiyatının 5 lira olmasını beklediklerini, ancak üretim maliyetlerindeki artışa rağmen tatmin edici bir artış olmadığını belirten Yıldırım, 11 dönüm bağını köklemeye başladı. Sökme işleminin 10 gün süreceğini kaydeden Yıldırım, "Makası her vurduğumda içim yanıyor, ama yapacak bir şeyim kalmadı. Son yıllarda çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde artan maliyetler bizleri oldukça zorlamaya başladı. İşçilik maliyetleri, mazot ve diğer giderler belimizi büktü. Birçok kalemde işçilik ve ilaç başta olmak üzere diğer giderlerimize ciddi oranda zam gelirken, üzüm fiyatları yerinde sayıyor. Geçtiğimiz yıl üzümlerimizi kilosu 3 lira 40 kuruşa vermiştik. Bu yıl fiyat 3 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Artık maliyetlerimizi bile karşılayamıyoruz. 6 yaşındaki bağıma 3 çocuğum ve eşimle birlikte yıllardır emek verdik. Ama bağımı bozmaya mecbur kaldım. İnanın her makas vurduğumda sanki bir insanı katlediyormuşum gibi. Bağa her makas vurduğumda içim yanıyor" dedi.