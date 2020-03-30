MANİSA Ünlü Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştu Ünlü Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştuMANİSA'nın Salihli ilçesinin ünlü 'Poyraz Karpuzu' için fideler toprakla buluştu.

Ünlü Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştu

MANİSA'nın Salihli ilçesinin ünlü 'Poyraz Karpuzu' için fideler toprakla buluştu. Mart sonu itibariyle toprakla buluşan fideler, haziran ortasında ürün verip, sofralarda yerini alacak.

Salihli'nin Poyrazdamları Mahallesi'nde yetişen, ismini yetiştiği yerden alan, lezzeti ve aromasıyla Ege Bölgesi'nde marka haline gelen Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştu. Çiftçiler tarafından ekilecek olan alanın sürülüp, ekime hazır hale getirilmesinin ardından, viyollerde yetiştirilen karpuz fideleri tarlalara dikildi. Mart ayı sonu itibariyle karpuz diyarı Poyrazdamları Mahallesi'nde toprakla buluşan fideler, haziran ayı ortasında ürün verip, sofralarda yerini alacak. Poyrazdamları Mahallesi'nde 22 yıldır karpuz üretimi yaptığını belirten üretici Emin Akbıyık, "Yaklaşık 130 dönüm alana ekim yaptık. Bunun 60 dökümünü aşısız çeşitten yapıyoruz. Ekim aralıkları, sıklığı, aşılı ve aşısız olarak farklı yöntemler oluyor. Aşısız fidandan dönüme 800 tane dikilirken, aşılı olan fideleri ise dönüme 350 tane dikiyoruz. Yeni sezon dikimini yaptığımız fideler, inşallah haziran ayı ortasında hasat verecek ve tüketiciyle buluşacak. Fide dikim sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, Poyrazdamları Mahallesi'nde üretilen karpuzların Ege Bölgesi ve Salihli Ovası'nda Poyraz karpuzu olarak ün yaptığını belirtip, şunları söyledi: "Salihli'de karpuz işi yapan üreticilerimizin çoğu, bu mahallemizde bulunmaktadır. Salihli Ovası'nda 2 bin 800 dekar alanda karpuz üretimi gerçekleştiriliyor. Karpuz diyarı olarak anılan Poyrazdamları'nda ise 700 dekar alanda karpuz üretimi yapılıyor. Ekilen fideler, 15 Haziran itibariyle hasat verecek. Mayıs ayı sonunda pazarlarda ve pazar tezgahlarında 'Poyraz Karpuzu' adı altında ürünlerimiz satılacak. Vatandaşlarımız o dönemde tezgahlarda 'Poyraz Karpuzu' adı altında satılanları kesinlikle itibar etmesinler. Çünkü 'Poyraz Karpuzu', 15 Haziran öncesi hasat edilmiyor. İnsanlarımız bu konuda çok dikkatli olsun."

Koronavirüs salgınına da değinen Yalvaç, "İnsanlar bu virüsle mücadele ediyor. Ancak üreticimiz, çiftçimiz mecburen tarlasına gidecek. Mecburen ekip, ürününü kaldıracak. Para kazanmak bir yana, üreticimiz ekecek ki biz insanlar, halk bunu yiyecek. Yarın ekilmezse, stoklardaki ürünlerin ne kadar fiyat artışı olduğunu gördük. Bir telefon, bir araç, bir beyaz eşya almasak da olur. Ama mecburen yemek zorundayız, çiftçimizde mecburen üretmek zorundadır. Satmaktan ziyade bundan sonraki amacımız açlığa, kıtlığa yer vermeden çiftçimizin ürünlerini ekmesidir" dedi.

Kaynak: DHA