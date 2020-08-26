Manisa Ülkü Ocaklarından Malazgirt Zaferinin anısına 1071 fidan
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Manisa Ülkü Ocaklarından Malazgirt Zaferinin anısına 1071 fidan

Malazgirt zaferinin 949. yılı münasebetiyle Manisa Ülkü Ocakları tüm ilçe teşkilatları ile birlikte eş zamanlı olarak 1071 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

Manisa Ülkü Ocaklarından Malazgirt Zaferinin anısına 1071 fidan
26.08.2020 23:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:35

Malazgirt zaferinin 949. yılı münasebetiyle Manisa Ülkü Ocakları tüm ilçe teşkilatları ile birlikte eş zamanlı olarak 1071 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümünde Manisa Ülkü Ocakları tarafından tüm ilçelerde eş zamanlı olarak toplam 1071 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, "Ülkücü gençlik, hem tarihine hem de doğaya olan sevgilerini bugün bir kez daha göstermiştir. Bizler Malazgirt'te bizlere Anadolu'yu vatan eden Sultan Alparslan'ın torunlarıyız. Onun bize vatan olarak kazandığı ve Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan olarak kalmasını sağladığı bu topraklara bizlerde sahip çıkmak adına bugün fidanlarımızı diktik. Ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı olarak bu diktiğimiz fidanlar dışında yetiştirdiğimiz vatan sevdalısı genç fidanlar dediğimiz gençler ile de bu vatana sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinlik dikilen fidanlara can suyu verilmesi ile son buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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