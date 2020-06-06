Manisa Türkmen Şelalesi doğa güzelliği ile hayran bırakıyor
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Manisa Türkmen Şelalesi doğa güzelliği ile hayran bırakıyor

Manisa'nın Yuntdağı Bölgesindeki Türkmen Mahallesi ile İzmir il sınırı arasında yer alan Türkmen Şelaleleri, eşsiz görüntüsü ile hayran bırakıyor.

Manisa Türkmen Şelalesi doğa güzelliği ile hayran bırakıyor
06.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:21

Manisa'nın Yuntdağı Bölgesindeki Türkmen Mahallesi ile İzmir il sınırı arasında yer alan Türkmen Şelaleleri, eşsiz görüntüsü ile hayran bırakıyor. Biri 10, diğeri 30 metre yüksekliğindeki şelaleler son yıllarda ilgi odağı olmaya başlarken, drone ile havadan görüntülendi.

Manisa şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta, İzmir'i Bergama ilçe sınırında bulunan Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesindeki mahallelerden biri olan Türkmen'de biri 10, diğeri 30 metre yüksekliğindeki şelaleler görenleri hayran bırakıyor. Küçük şelaleden yaklaşık 25 dakika yürüme mesafesindeki büyük şelaleye ulaşım ise sarp kayaların arasından sağlanıyor. 10 metre yüksekliğinde şelaleye ulaşımın daha rahat olması nedeniyle vatandaşlar daha çok bu bölgeyi ziyaret ederken, doğada yürüyüş sporcuları ise zorlu parkurlarda 30 metre yüksekliğinde bulunan diğer şelaleye yürümeyi tercih ediyor. Her geçen gün daha da cazibe merkezi haline gelen şelale çevresinin, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle daha az kirletilmesi ise dikkat çekti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı dönemlerde şelale çevrelerinde çöplerin birikmesi nedeniyle, çevreci gruplar tarafından şelale etrafında çöp toplama etkinlikleri düzenleniyor.

Doğa severlerin ilgi odağı haline gelen şelaleler her geçen gün daha da cazibe haline geliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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