Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILARTurgutlu'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı olumsuzluğa da yol açtı.
29.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:04
Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)
KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILAR
Turgutlu'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı olumsuzluğa da yol açtı. Dağmarmara mevkisinde 8 araç, kapanan yolda mahsur kaldı. Vatandaşın yardım çağrısıyla, ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi.
Kaynak: DHA