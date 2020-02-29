Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
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Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILARTurgutlu'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı olumsuzluğa da yol açtı.

29.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:04
Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)

KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILAR

Turgutlu'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı olumsuzluğa da yol açtı. Dağmarmara mevkisinde 8 araç, kapanan yolda mahsur kaldı. Vatandaşın yardım çağrısıyla, ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
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