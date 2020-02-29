Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILARTurgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonra kapanan yolda kalan 8 araç, belediye ekiplerinin iş makineleriyle yolu açmasıyla yoluna devam edebildi.
Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)
KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILAR
Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonra kapanan yolda kalan 8 araç, belediye ekiplerinin iş makineleriyle yolu açmasıyla yoluna devam edebildi. Ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, yollarına devam etti. Yetkililer, sürücülerin kar yağışına karşı dikkatli olmalarını istedi.
Kaynak: DHA