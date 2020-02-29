Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
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Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILARTurgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonra kapanan yolda kalan 8 araç, belediye ekiplerinin iş makineleriyle yolu açmasıyla yoluna devam edebildi.

29.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:41
Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)

KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILAR

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonra kapanan yolda kalan 8 araç, belediye ekiplerinin iş makineleriyle yolu açmasıyla yoluna devam edebildi. Ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, yollarına devam etti. Yetkililer, sürücülerin kar yağışına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
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