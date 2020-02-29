Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
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Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründüMANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri, bu sabah başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

29.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:21
Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri, bu başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde saat 06.00 sıralarında, kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Ören, Kabaçınar, Yunusdere mahallelerinin yanı sıra Ayvacık, Güney, Yukarı Bozkır ve Çaldağı'nda etkisini gösterdi. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile alarma geçti.

Kaynak: DHA


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: Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
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