Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
Haberler » Güncel » Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü - Haber

Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründüMANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bazı mahallelerin beyaza bürünmesine neden oldu.

06.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:07
Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bazı mahallelerin beyaza bürünmesine neden oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerde bu erken saatlerde başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Ören, Kabaçınar, Yunusdere mahallelerinin yanı sıra Ayvacık, Güney ve Yukarı Bozkır'a kadar etkisini gösterdi. Çaldağı'nda kar kalınlığı; 10 santimetreye ulaştı. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, mahalleliler beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyenlerin adresi oldu. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekip, oyunlar oynadı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Manisa turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler