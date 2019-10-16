Manisa turgutlu'da, odalardan 'barış pınarı harekatı'na destek

16.10.2019 16:32

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için yapılan ortak basın açıklamasının Manisa Turgutlu ayağında, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın konuştu. Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancın tam olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalar öncülüğünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Ortak basın açıklamasına, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden de destek geldi. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki basın açıklamasına TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Yaman ve esnaf odalarının başkanları katıldı. Katılımcılar adına basın açıklamasını TUTSO Başkanı Aydın yaptı. Aydın, açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancın tam olduğunu vurguladı. Aydın, 81 ille aynı anda tüm oda ve borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKKPYDYPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz dedi.

'GEREKEN CEVAP EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE VERİLİYOR'

'Barış Pınarı Harekatı' ile Türkiye'nin, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını vurgulayan TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, şunları söyledi

'Barış Pınarı Harekatı', evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son 2 yılda 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.

Kaynak: DHA