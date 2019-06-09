MANİSA Turgutlu'da arazi yangını korkuttu

Turgutlu'da arazi yangını korkuttu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, arazide bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Arazide bulunan yaklaşık 30 kovan arı, sahibinin çabalarıyla yanmaktan son anda kurtuldu.

Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu Irlamaz Çayı mevkiinde bulunan arazide, bugün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Arazide arı yetiştiren Erdem Çakırca, alevlerin ve dumanların yükseldiği görünce hemen durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ve Manisa Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti. Arıların sahibi Erdem Çakırca, alevlerin kovanlara yaklaşmaması büyük bir çaba sarf etti. Çakırca kovalarla su dökerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 30 kovan arı yanmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2.5 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA