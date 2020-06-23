MANİSA Turgutlu'da 10 dakikalık yağmurla yollar göle döndü
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MANİSA Turgutlu'da 10 dakikalık yağmurla yollar göle döndü

Turgutlu'da 10 dakikalık yağmurla yollar göle döndüMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

23.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:39

Turgutlu'da 10 dakikalık yağmurla yollar göle döndü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Turgutlu'da, saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca şiddetli şekilde yağan yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Mustafa Kemal Mahallesi'nde tıkanan rögarlardan dolayı sokaklar sular içinde kaldı. Musulcalı Mahallesi'nde de su baskınları yaşandı. MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler ve Turgutlu Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

MANİSA Turgutlu'da 10 dakikalık yağmurla yollar göle döndü

Kaynak: DHA

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