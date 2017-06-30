Manisa Turgutlu Çöplüğünde Yangın

Turgutlu çöplüğünde yangın



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki çöp depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Alevlere itfaiye aracı ve orman işletme müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.



Turgutlu'nun Kızılyokuş Mevkii'nde bulunan katı atık depolama alanında bugün saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Metan gazı sıkışması nedeniyle çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Çöp depolama alanında yükselen dumanları farkeden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı ve arazözlerle su sıkılarak alevlere müdahale edildi. Zaman zaman meydana gelen metan gazı patlamaları nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, gökyüzüne yükselen dumanlar, ilçenin farklı noktalarından görülebiliyor. Söndürme çalışmaları sürerken, yangında şu an için çevreyi tehlikeye sokacak bir durumun olmadığı bildirildi.