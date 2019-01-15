Manisa Turgutlu Başkan Uyardı

Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (3)

AFAD YOLDA KALANLARI KURTARDI

Dağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Güney Mahallesi yakınlarında yolda kalan sürücüleri AFAD ekipleri kurtardı. Jandarma ise güzergah boyunca denetimlerini artırırken kar lastiği ve zinciri takılı olmayan araçlara geçiş izni vermedi.

Doğan Çizmeci/TURGUTLU, (Manisa),

Kaynak: DHA