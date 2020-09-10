MANİSA Tulumbası hırsızlığında hırsıza ilginç not Tulumbası hırsızlığında hırsıza ilginç notMANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yaptırdığı tulumbayı 20 defa çaldıran hayırsever İslam Yaşar, çareyi not bırakmakla buldu.

Tulumbası hırsızlığında hırsıza ilginç not

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yaptırdığı tulumbayı 20 defa çaldıran hayırsever İslam Yaşar, çareyi not bırakmakla buldu. Yaşar, tulumbanın yanı başına diktiği levhaya yazdığı, 'Paraya ihtiyacı varsa gelsin bizden alsın. Yeter ki çalmasın' notuyla hırsıza çağrıda bulundu.

Kırkağaç'ın Kayadibi Mahallesi orta yol mevkiine vatandaş ve hayvanların su içmesi tulumba yaptıran hayırsever İslam Yaşar, gerçekleşen hırsızlıklar yüzünden şaşkına döndü. 20 defa tulumbası çalınan Yaşar, hırsızdan bıktı. Yaşanan hırsızlıkların son bulması için çözüm arayan Yaşar, hırsıza not bıraktı. Tulumbanın yanı başına diktiği levha üzerine, telefon numarasının da olduğu, 'Bu tulumbayı çalan arkadaş senden usandık. Eğer çalmak için tekrar gelirsen beni ara. Sana 50 lira vereceğim. Yeter ki çalma' şeklinde yazı yazdı. Tulumbanın çalınmasından bıktığı için böyle bir çözüm bulduğunu dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:

"Tulumbamızı inşa ettik, yol kenarından gelip geçenler kullansın, hayvanlar su içsin diye. Bıktık çalınmasından. Bir mesaj bırakmak için bu yazıyı düşündük, yazdık. Paraya ihtiyacı varsa gelsin bizden alsın. Yeter ki çalmasın. Bıktığımız için bu levhayı uygun gördük. İnşallah dikkate alır bir daha da çalmaz. Azıcık vicdanı varsa çalmaz diye ümit ediyoruz. 50 lira az gelirse biraz daha fazla vermeye de razıyız. Bunun yenisi 170 lira. Çalıp bunu 20 lira 30 liraya hurdaya veriyor. İnsanlara ve hayvanlara herkese zararı olmuş oluyor" dedi.

Kaynak: DHA