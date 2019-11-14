Manisa TSO, Rize TSO heyetini ağırladı

14.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:13

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa'yı ziyaret eden Rize Ticaret ve Sanayi Odası heyeti kentte faaliyet gösteren fabrikalarda ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Teknokent'te incelemelerde bulundu.



Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Muammer Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cem Temizel ve Murat Artan, meclis ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Gafur Karali, İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yasemin Suyabatmaz ile kurul üyesi Fatma Karasüleymanoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa'yı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Rize TSO heyetini Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek ve Genel sekreter Filiz Kavaklı karşıladı. İlk olarak Vestel Beyaz Eşya ve Bosch Termoteknik fabrikalarını ziyaret eden heyet burada üretilen ürünler ve endüstri 4.0 hakkında bilgi edindiler. Daha sonra Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu ortaklarından olduğu MCBÜ Teknokent'i ziyaret eden heyet burada da teknokentin geliştirdiği ürünler hakkında bilgi aldılar.



Rize TSO heyeti son olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasını ziyaret etti. Manisa'nın ekonomisini ve kültürel özelliklerini anlatan tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan ziyarette ilk olarak konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisa sanayisi ve tarımı ile Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Sizlerle birlikte yapmış olduğumuz fabrika ziyaretlerinden gördüğümüz gibi üretici firmalarımız ile birlikte tüm paydaşlarımız ülke ekonomisine katma değer sağlama noktasında tüm gücümüzle çalışıyoruz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odasını oluşturan yaklaşık 12 bin üyemizin her birinin ayrı bir değer olduğundan ve çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu da sizlere ifade etmek isterim. Sizleri Manisa'mızda görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.



Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, "Rize TSO heyeti olarak Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gün içerisinde yapmış olduğumuz ziyaretlerin heyetimiz adına çok verimli geçtiği düşünüyorum. Manisa güzel bir şehir. Sanayisi ve tarımı ile ön planda olan bir şehir. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlere göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sizleri Rize'ye bekliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından her iki oda başkanı da günün anısına birbirlerine hediye takdim ederek, hatıra fotoğrafı çekildiler. - MANİSA

Kaynak: İHA