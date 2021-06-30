Manisa TSO'dan Büyükşehir'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa TSO'dan Büyükşehir'e ziyaret

Manisa TSO'dan Büyükşehir'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı konuk etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Manisa TSO Başkanı Yılmaz'ı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya konuk etti.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa TSO'dan Büyükşehir'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:31:23. #1.14#

title