Manisa TSO'dan Büyükşehir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı konuk etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Manisa TSO Başkanı Yılmaz'ı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya konuk etti.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler