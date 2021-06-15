Manisa TSO'dan Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanı Ümit Türek'i makamında konuk etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanı Ümit Türek ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. Kendilerini konuk etmesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini ileten Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının da hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün de ziyaretleri nedeniyle Yılmaz, Türek ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletti. Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, ziyarette Başkan Ergün'e hediye takdim ederken, Başkan Ergün de konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Kaynak: Bültenler