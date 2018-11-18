Manisa Tso'da Türkiye Tarım Ekonomisi ve Politikaları Konuşulacak

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası gündemde yer alan konuların uzmanlarını ağırlamaya devam ediyor. Odanın kasım ayı etkinlik programı çerçevesinde Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın konuğu olacak.

Tarım ekonomisi ve politikaları denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası Kongre Salonu'nda 21 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da yapacağı sunumuyla 'Türkiye Tarım Ekonomisi ve Politikaları' konu başlıklı konferansında Manisa iş dünyası ile bir araya gelecek.

Tarım sektörünün yaşadığı sorun ve çözüm önerilerinin konuşulacağı, Türkiye'de tarımın geleceğinin tartışılacağı, tarım politikaları, tarımda dijital dönüşüm ve tarımda sürdürülebilir olmanın formülünün aktarılacağı, tarımda katma değer oluşturma ve markalaşmanın anlatılacağı ücretsiz olarak düzenlenen konferansa katılım için en geç 20 Kasım 2018 Salı günü mesai bitimine kadar odanın 0 236 231 10 45 Dahili: 1004 - 1111 nolu telefonuna katılım teyidinin bildirilmesi yeterli olacak.

Manisa'nın bir tarım kenti olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisamız gelişmiş sanayisi ile ülkemizin önemli şehirleri arasında yer alırken, verimli topraklarında yetiştirdiği ürünlerle de ekonomimize büyük katkı sağlamakta. Bu yüzden Manisamız sanayisi ve tarımı ile ülke ekonomisine yön veren ender şehirlerden bir tanesi. Oda'mız olarak düzenlediğimiz etkinliklerde konu ve konukları seçerken bu kıstasa önem veriyoruz. Bu bağlamda gündeme dair konularımızı belirlerken, o konun uzmanı olan kişileri ağırlamaya özen gösteriyoruz. Kasım ayı içerisinde de Türkiye'nin tarım ekonomisini ve politikalarını ele alacağız. Bu konun uzmanları arasında olan Prof. Dr. Veysel Ulusoy misafirimiz olacak. Kendisi tarım ve politikaları ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Özellikle tarım sektörde yer alan oda üyelerimiz için büyük önem arz ettiğini düşündüğümüz konferansımıza, sektör yer alan firmaların yetkilileri ile birlikte Manisa iş dünyasının temsilcilerini davet ediyorum." diye konuştu. - MANİSA