Manisa Tso'da Türkiye'de Tarımın Geleceği Konuşuldu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde 'Tarımın başkenti Manisa'da geleceğin ekonomisi' isimli konferans düzenlendi.

Manisa TSO gündemde yer alan konuların uzmanlarını ağırlamaya devam ediyor. Odanın Nisan ayı etkinlik programı çerçevesinde Manisa TSO ev sahipliğinde, Ekonomist ve Gazeteci Cem Seymen'in sunumuyla 'Tarımın başkenti Manisa'da geleceğin ekonomisi' isimli konferans düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'nın bin yıldan fazla süredir tarımın, ticaretin ve sanayinin önemli şehirleri arasında olduğunu, bunun sebebinin de kentin coğrafi yapı ve konumu olduğunu söyledi. Manisa'nın en fazla ihracat yapan şehirler arasında 8'inci sırada yer aldığını söyleyen Başkan Yılmaz, bu alanda İzmir'den sonra Manisa'nın geldiğini ifade etti. Başkan Yılmaz, konuşmasının devamında katılımcılara Manisa'daki tarım, hayvancılık, sanayi sektörlerle ilgili rakamsal bilgi verdi.

Manisa'nın tarım, sanayi ve ticaret anlamında potansiyeli yüksek bir İl olmasına rağmen bu potansiyeli rakamlara yansıtamadığını belirten Başkan Yılmaz, "Peki neden hak ettiğimiz yerde değiliz? Çünkü kurumlar arası kopukluklar var. 'Ben' demekle bir yere varamayız. 'Biz' olduğumuz zaman başarılı oluruz. Kuruluş aşamasındaki kalkınma reçetesini bir kenara atar, yeni reçete arayışlarına girersek bir yere varamayız. Bu ülke kurulurken tarım ekonomisiyle bir yerlere geldi. Manisa'da 22 milyon zeytin ağacı varken, bunun 2.2 milyonu toplanmadan dalında kalıyorsa bir yerlerde sorun var demektir. Biz özümüze dönmezsek gelişemeyiz. Siyaset yapmıyoruz, siyasetle işimiz yok, bizim bir tek liderimiz var o da Atatürk. Bizi bu bulunduğumuz ekonomik girdaptan çıkaracak olan reçete de yine Atatürk'e ait. Reçeteyi kurucu irade 1920'li yıllarda ortaya koymuş, demiş ki, 'Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar" dedi.

Başkanı Yılmaz'ın ardından söz alan Ekonomist ve Gazeteci Cem Seymen bugün dünya üzerindeki bütün gelişmiş ülkelerin tarım ve çiftçiliğe dayalı kalkınma modeliyle bir yerlere geldiklerine dikkat çekti. Cumhuriyetin ilk yıllarından da örnekler vererek tarımın dünü ve bugün geldiği noktayı anlatan Seymen, akıllı tarım, tarım 4.0 uygulamaları, tarımda sürdürülebilir olmanın formüllerini, tarımda katma değer yaratma ve markalaşma üzerine görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Yaklaşık 3 saat süren konferansın son bölümünde Seymen, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Toplantının sonunda ise Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, davetliler ile birlikte günün anısına Ekonomist ve Gazeteci Cem Seymen'e Atatürk portresinin yer aldığı naht sanatı eserini hediye ettiler.

Konferansa Çevre eski Bakanı Rıza Akçalı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Oda ve Borsaların üyeleri ile davetliler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA