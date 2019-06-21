Manisa TSO'da 'Son kaynak tedarik tarifesi ve güvence bedeli' anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) ev sahipliğinde 'Son kaynak tedarik tarifesi ve güvence bedeli' konulu seminer düzenlendi.

Seminere Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Akın Saadettin Gezgin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ethem Öztaş, Gediz A.Ş. Abone Hizmetleri Müdürü İlker Akmalı, Satış Müdürü Tevfik Uyandıran ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, "Elektrik günümüzde olmazsa olmaz bir konumda. En önemli enerji kaynaklarımızdan biri diyebiliriz. Ülke ve dünya ekonomisini göz önünde bulundurduğumuzda artık tükettiğimiz her ürünün tasarruflu kullanmalıyız. Biz de odamızda GEDİZ A.Ş. ile birlikte bu semineri düzenleyerek elektrik piyasasında fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklerle ilgili üyelerimize bir bilgilendirme toplantısı yapmak istedik. Verimli bir seminer olacağını umuyorum. Seminere katılım sağlayan herkese hoş geldiniz diyorum ve teşekkürlerini sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'Son kaynak tedarik tarifesi ve güvence bedeli' seminerinde Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin Abone Hizmetleri Müdürü İlker Akmalı ile Satış Müdürü Tevfik Uyandıran yaptığı sunumlar ile katılımcıları bilgilendirdi. Yapılan sunumlarda son kaynak tedarik tarifesinin ne olduğu, güvence bedelinin neden alındığı ve neden güncellendiği, konu başlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seminerin ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz Gediz A.Ş. heyetini makamında konuk etti. - MANİSA

Kaynak: İHA