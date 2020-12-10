Manisa TSO başarılarına bir yenisini daha ekledi
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Manisa TSO başarılarına bir yenisini daha ekledi

10.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:45
Manisa TSO başarılarına bir yenisini daha ekledi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) gerçekleştirdiği tetkikler sunucunda; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) gerçekleştirdiği tetkikler sunucunda; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 'üyelerine en üst seviyede hizmet vermek' vizyonu kapsamasında başarılarına bir yenisi daha ekledi. Pandemi döneminin en başından beri aldığı tedbirler ile Türkiye'de örnek kurumlar arasında gösterilen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesinin ardından TSE yetkilileri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda 'ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi' Belgesini almaya hak kazandı.

Başkan Yılmaz: "Fiziksel ve elektronik ortamda güvenliğimiz ISO 27001 belgesi ile onaylanmıştır"

Denetim sonucu hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Odamız bünyesinde yürütülen faaliyetlerin kalitesi ve uygunluğuna ilişkin olarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından denetleme yapılmıştır. Odamızda verilen hizmetlerin; yasalara uygunluğu, müşteri memnuniyeti esas alınarak yürütüldüğü, fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir şekilde sunulduğu, TSE tarafından yapılan bu denetleme sonucu onaylanmıştır. Yaptığımız çalışmalarda; üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasında sakınca arz eden bütün bilgilerin erişilebilirliğinin ve gizliliğinin kontrol altına alınması temel ilkesi ile hareket edilmektedir. Bu çalışmalar sayesinde, üyelerimizin memnuniyetinin ve en önemlisi de bütün bilgilerin güvenliğinin, uluslararası standartlara göre kontrol altına alınması sağlanmıştır. Ben bu belgenin alınması sürecinde titizlikle çalışan tüm oda personelimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"Türkiye'ye örnek olmuş bir odayız"

"Türkiye'ye örnek olmuş bir odayız" diyerek sözlerine devam eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Türkiye'de çok az odanın sahip olduğu ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gerek pandemi dönemi gerekse pandemi dönemi öncesi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize kaliteli ve güvenilir hizmeti en üst seviyede vermek için ne gerekiyorsa yaptık. Geldiğimiz noktada Türkiye'ye örnek olmuş bir oda konumundayız. Bu gurur tüm üyelerimizindir. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz üyelerimizden aldığımız güçle, üyelerimize etkin ve kaliteli hizmet etme yolunda bundan sonra da başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa TSO başarılarına bir yenisini daha ekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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