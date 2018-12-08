Manisa Trafik Ekiplerinden Drone'lu Denetim

Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekipleri, drone ile havadan trafik denetimi yaptı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, D- 300 Karayolu üzerindeki trafik ışıklarında ışık ihlali yapan ve araç kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücüleri drone ile denetledi. Kula'da en fazla trafik kazasının meydana geldiği Hisarkapı Kavşağı'nda, denetim noktası oluşturuldu. Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bulunan bir diğer trafik ekibi ise havadan kurallara uymadığı tespit edilen sürücüleri durdurarak gerekli yasal işlemi yaptı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 12 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 4 sürücüye ise araç kullanımı sırasında cep telefonu ile konuştuğu için idari para cezası kesti.