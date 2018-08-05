Manisa - Tır 2 Motosiklete Çarptı 1 Ölü, 2 Yaralı

Tır 2 motosiklete çarptı 1 ölü, 2 yaralı (3)

2 ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADA

Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerine yeşil ışık yanan motosikletlerin hareket ettiği ve hızla gelen TIR'ın, kırmızı ışıkta duramayıp motosikletlere çarptığı görülüyor.

+GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Haber Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU(Manisa),(DHA)

(Tür: Yurt)