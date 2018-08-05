Manisa - Tır 2 Motosiklete Çarptı 1 Ölü, 2 Yaralı
Tır 2 motosiklete çarptı 1 ölü, 2 yaralı (3)2 ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADATurgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.
Tır 2 motosiklete çarptı 1 ölü, 2 yaralı (3)
2 ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADA
Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerine yeşil ışık yanan motosikletlerin hareket ettiği ve hızla gelen TIR'ın, kırmızı ışıkta duramayıp motosikletlere çarptığı görülüyor.
+GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Haber Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU(Manisa),(DHA)
(Tür: Yurt)