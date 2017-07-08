Manisa Ticaret Günleri Magider'le Başlıyor

Konuyla ilgili açıklamayı yapan MAGİDER yönetim kurulu başkanı A. Ayberk ALOĞLU; "üye odaklı çalışmaların ve faaliyet alanlarımızın anlatılacağı etkinliklerin ilki, 20 Temmuz Perşembe günü Örenay fabrikada gerçekleştirilecek. Bu yapacağımız Manisa ticaret günleri fabrikaların satın alma müdürleri ve Magider üyeleriyle yapılacaktır. Amacımız Manisa'da ticari faaliyet gösteren Magider üyelerinin kendilerini tanıtımıdır ve tanınmasıdır.

HERKES KAZANACAK...

Bizler sadece tedarikçi değiliz aynı zamanda müşteriyiz de; sattığımız ürün kadar, üretimde kullandığımız hammaddeleri de alıyoruz. Bunların tamamını Manisa'dan tedarik etme ve paramızın Manisa'da kalmasının derdindeyiz.

İNOVASYON VE ZAMAN...

Şuan herkesin sorunu olan iki unsur; zaman sıkıntısının ve inovasyonun da bu organizasyonlarla üzerinden geleceğiz. Bir kişiyi tanımak demek tedarikte zaman sıkıntısını giderecek ve oluşan networkle binlerce kişiye, kaliteli hizmete kapı açmak demektir.

MANİSA KAZANACAK...

Bu organizasyonları şimdilik kendi üyelerimiz için yapıyoruz fakat seri hale getirip Manisa'da ticaret yapan herkese ulaştırmayı hedefliyoruz.

40 KMLİK BİR YOLUN İLK ADIMI 40CM DİR..

Biz bu adımları inançla ve kararlılıklarla atacağız. Bu yapacağım fedakarlıklara da Manisa'dan ahde vefa bekliyoruz.