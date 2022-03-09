Manisa Ticaret Borsası
AA - Ahmet Bayram - Ekonomi
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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 16,10 liradan satıldı.
MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 16,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Çekirdeksiz kuru üzüm
|15,15
|16,10
|Mısır
|4,30
|4,85
AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
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