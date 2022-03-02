Manisa Ticaret Borsası
AA, Ahmet Bayram - Ekonomi
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Manisa Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 4,15 liradan satıldı.
MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 4,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Fiyat
|Mısır
|3,65
|4,15
|-
|Çiğitli pamuk (43 Renk)
|-
|-
|14,95
|Çiğitli pamuk (41 Renk)
|-
|-
|16,80
|Çiğitli pamuk (53 Renk)
|-
|-
|14,95
AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
Ticaret, Manisa, Mısır, Ekonomi, Haberler
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