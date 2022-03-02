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Manisa Ticaret Borsası

AA, Ahmet Bayram - Ekonomi
 - Güncelleme:
Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 4,15 liradan satıldı.

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 4,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün

En düşük fiyatEn yüksek fiyatFiyat
Mısır

3,654,15-
Çiğitli pamuk (43 Renk)

--14,95
Çiğitli pamuk (41 Renk)

--16,80
Çiğitli pamuk (53 Renk)

--14,95

AA / Ahmet Bayram - Ekonomi

Ticaret, Manisa, Mısır, Ekonomi, Haberler

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