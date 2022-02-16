Manisa Ticaret Borsası
AA, Ahmet Bayram - Ekonomi
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Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 16,10 liradan satıldı.
MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 16,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|???????14,85
|16,10
|Mısır
|3,00
|3,65
AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
Ticaret, Manisa, Mısır, Ekonomi, Haberler
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