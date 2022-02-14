Manisa Ticaret Borsası
AA, Ahmet Bayram - Ekonomi
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Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 16,10 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 16,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Fiyat
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|???????14,65
|16,10
|-
|Mısır
|3,40
|3,65
|-
|Çiğitli pamuk (42 renk)
|-
|-
|15,20
AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
Ticaret, Manisa, Mısır, Ekonomi, Haberler
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