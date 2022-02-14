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Manisa Ticaret Borsası

AA, Ahmet Bayram - Ekonomi
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Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 16,10 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 16,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün

En düşük fiyatEn yüksek fiyat

Fiyat
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm

???????14,6516,10

-
Mısır

3,403,65

-
Çiğitli pamuk (42 renk)

--

15,20

AA / Ahmet Bayram - Ekonomi

Ticaret, Manisa, Mısır, Ekonomi, Haberler

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