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Manisa Ticaret Borsası

AA, Ahmet Bayram - Ekonomi
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Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 16,10 liradan satıldı.

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 16,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün

En düşük fiyatEn yüksek fiyat

Fiyat
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm

???????14,6516,10

-
Mısır

3,403,65

-
Çiğitli pamuk (42 renk)

--

15,20

AA / Ahmet Bayram - Ekonomi

Ticaret, Manisa, Mısır, Ekonomi, Haberler

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