Manisa Ticaret Borsası
AA, Ahmet Bayram - Ekonomi
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Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 15,20 liradan satıldı.
MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 15,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Fiyat
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|???????-
|-
|15,20
|Mısır
|3,35
|3,60
|-
|Çiğitli pamuk (41 renk)
|-
|-
|16,40
AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
Ticaret, Manisa, Mısır, Ekonomi, Haberler
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