Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsası'nda, çekirdeksiz kuru üzüm 9,25 ila 9,65 liradan satıldı.
29.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:27
Manisa Ticaret Borsası'nda, çekirdeksiz kuru üzüm 9,25 ila 9,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|Fiyat
|En yüksek fiyat
|En düşük fiyat
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|kg
|-
|9,25
|9,65
|Çiğitli pamuk (42 Renk)
|kg
|-
|3,57
|3,65
|Çiğitli pamuk (51 Renk)
|kg
|3,57
|-
|-
|Çiğitli pamuk (41 Renk)
|kg
|4,12
|-
|-
Kaynak: AA