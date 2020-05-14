Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,80-9,85 liradan satıldı.
14.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:32
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,80-9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En düşük fiyat (lira)
|En yüksek fiyat (lira)
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|kg
|9,80
|9,85
|-
|Çiğitli pamuk (41 Renk)
|kg
|-
|-
|4,12
|Çiğitli pamuk (31 Renk)
|kg
|-
|-
|4,20
Kaynak: AA