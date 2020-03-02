Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre, en düşük 9,5, en yüksek 9,15 liradan alıcı buldu.
02.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:06
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre, en düşük 9,5, en yüksek 9,15 liradan alıcı buldu.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|En düşük fiyat (lira)
|En yüksek fiyat (lira)
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|kg
|9,05
|9,15
|-
|Çiğitli pamuk (42 Renk)
|kg
|-
|-
|3,95
|Çiğitli pamuk (51 Renk)
|kg
|-
|-
|3,95
Kaynak: AA