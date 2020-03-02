Manisa Ticaret Borsası

02.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:06

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre, en düşük 9,5, en yüksek 9,15 liradan alıcı buldu.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün Birim En düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira) Fiyat (lira) Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg 9,05 9,15 - Çiğitli pamuk (42 Renk) kg - - 3,95 Çiğitli pamuk (51 Renk) kg - - 3,95

Kaynak: AA