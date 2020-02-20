Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı, standardına göre 9,05-9,17 liradan satıldı.
20.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:50
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı, standardına göre 9,05-9,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En düşük fiyat (lira)
|En yüksek fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|kg
|9,05
|9,17
|Çiğitli pamuk (41 Renk)
|kg
|4,20
|4,32
Kaynak: AA