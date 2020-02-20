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Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı, standardına göre 9,05-9,17 liradan satıldı.

20.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:50
Manisa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı, standardına göre 9,05-9,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg9,05 9,17
Çiğitli pamuk (41 Renk) kg4,20 4,32

Kaynak: AA
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