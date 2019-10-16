Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35-10,50 liradan satıldı.

16.10.2019 17:22
Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35-10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat En düşük fiyat En yüksek fiyat
Çekirdeksiz kuru üzüm kg - 9,35 10,50
Çiğitli Pamuk (21 Renk- Sawgin) kg 3,92 - -
Çiğitli Pamuk (41 Renk) kg 3,88 - -
Çiğitli Pamuk (42 Renk) kg 3,68 - -

Kaynak: AA
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