Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35-10,50 liradan satıldı.
16.10.2019 17:22
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Fiyat
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Çekirdeksiz kuru üzüm
|kg
|-
|9,35
|10,50
|Çiğitli Pamuk (21 Renk- Sawgin)
|kg
|3,92
|-
|-
|Çiğitli Pamuk (41 Renk)
|kg
|3,88
|-
|-
|Çiğitli Pamuk (42 Renk)
|kg
|3,68
|-
|-
Kaynak: AA