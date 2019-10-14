Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre kilogramı 9,35 - 10,85 liradan satıldı.
14.10.2019 16:16
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre kilogramı 9,35 - 10,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|En düşük fiyat (lira)
|En yüksek fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|kg
|9,35
|10,85
|Ürün
|Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa Çiğitli Pamuk (31 Renk)
|kg
|3,92
|Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk)
|kg
|3,84
Kaynak: AA