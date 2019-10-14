Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre kilogramı 9,35 - 10,85 liradan satıldı.

14.10.2019 16:16
Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre kilogramı 9,35 - 10,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg9,35 10,85

ÜrünBirim Fiyat (lira)
Manisa Çiğitli Pamuk (31 Renk)kg 3,92
Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk) kg 3,84

Kaynak: AA
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