Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm 8,95 -9,65 liradan satıldı.

02.10.2019 14:38
Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm 8,95 -9,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg8,95 9,65
Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk) kg3,40
Eski mahsul Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk) kg3,48
Eski mahsul Manisa Çiğitli Pamuk (51 Renk) kg3,07

Kaynak: AA
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