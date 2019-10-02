Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm 8,95 -9,65 liradan satıldı.
02.10.2019 14:38
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm 8,95 -9,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|En düşük fiyat (lira)
|En yüksek fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|kg
|8,95
|9,65
|Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk)
|kg
|3,40
|Eski mahsul Manisa Çiğitli Pamuk (41 Renk)
|kg
|3,48
|Eski mahsul Manisa Çiğitli Pamuk (51 Renk)
|kg
|3,07
Kaynak: AA