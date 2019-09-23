Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9 liradan satıldı.

23.09.2019 18:06
Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg8,85
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg9,00
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (Bandırmasız) kg9,95

Kaynak: AA
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