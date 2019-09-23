Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9 liradan satıldı.
23.09.2019 18:06
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
|kg
|8,85
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
|kg
|9,00
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (Bandırmasız)
|kg
|9,95
Kaynak: AA