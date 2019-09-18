Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,10 liradan satıldı.
18.09.2019 15:20
Manisa Ticaret Borsasında 9 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
|kg
|8,85
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
|kg
|9,10
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
|kg
|9,35
Kaynak: AA