Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,85 liradan satıldı.
10.09.2019 16:36
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki Manisa çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı 9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (7 numara)
|kg
|8,85
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
|kg
|9,35
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
|kg
|9,85
Kaynak: AA