Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında standart 1 çiğitli pamuğun kilogramı 4,34 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında standart 1 çiğitli pamuğun kilogramı 4,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çiğitli pamuk (standart 1) kg4,34
Çiğitli pamuk (42 renk)
 kg4,28

Kaynak: AA
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