Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında standart 1 çiğitli pamuğun kilogramı 4,34 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsasında standart 1 çiğitli pamuğun kilogramı 4,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|Fiyat (lira)
|Çiğitli pamuk (standart 1)
|kg
|4,34
|Çiğitli pamuk (42 renk)
|kg
|4,28
Kaynak: AA
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