Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 12,15 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 12,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg10,60
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,80
Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)

 kg12,15
Çiğitli pamuk (standart 1) kg4,24

Kaynak: AA
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