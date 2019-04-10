Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 12,15 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 12,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
|kg
|10,60
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
|kg
|10,80
|Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
|kg
|12,15
|Çiğitli pamuk (standart 1)
|kg
|4,24
Kaynak: AA