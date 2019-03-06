Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 11,40 liradan işlem gördü.

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 11,40 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg10,20
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)

 kg10,45
Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)


kg11,40

Kaynak: AA
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