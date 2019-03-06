Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 11,40 liradan işlem gördü.
Manisa Ticaret Borsası'nda 10 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 11,40 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
|kg
|10,20
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
|kg
|10,45
|Çekirdeksiz kuru üzüm (10 numara)
|kg
|11,40
Kaynak: AA