Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,20 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (7 numara) kg9,80
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg9,90
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,20
Çekirdeksiz kuru üzüm (bandırmasız) kg10,40

Kaynak: AA
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