Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,20 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (7 numara)
|kg
|9,80
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
|kg
|9,90
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
|kg
|10,20
|Çekirdeksiz kuru üzüm (bandırmasız)
|kg
|10,40
Kaynak: AA